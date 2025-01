Armeenia kutsus telepropaganda pärast välja Venemaa suursaadiku

Jutt käib 12. jaanuari saatest, teatas Armeenia välisministeerium. Üks teemadest oli Armeenia ja Aserbaidžaani vahelised suhted. Saatejuht, üks Venemaa esipropagandiste Dmitri Kisseljov teatas, et Armeenia peaminister Nikol Pašinjan eiras täielikult nii oma kohustusi kolmepoolse kokkuleppe järgi kui ka Aserbaidžaani presidendi İlham Äliyevi nõudmist avada lõpuks Zangezuri koridor, pakkudes selle asemele oma „rahu risttee“ projekti, vahendab Meduza.

„On teada, et Armeenia „rahu risttee“ on Aserbaidžaani jaoks vastuvõetamatu vajaduse tõttu rajada teid keerulise reljeefiga kohas mägedes ja rasketes kliimatingimustes. Paralleelselt jõudis Armeenia Pašinjani sõnul suhetes KJLO-ga (Venemaa juhitav Kollektiivse Julgeolekulepingu Organisatsioon – toim) punkti, kust ei naasta. Ta saab Prantsusmaalt suure koguse relvi, valmistudes selgelt uueks sõjaks,“ ütles Kisseljov.

Samuti mainis Kisseljov, et Armeenia käivitas Euroopa Liitu astumise protsessi. Kisseljovi sõnul sai Armeenia Vene gaasi soodushinnaga, aga jääb sellistest tingimustest ilma, kui Euraasia majandusühendusest välja astub.

„Ja ikkagi ajab Armeenia peaminister Nikol Pašinjan oma praeguse liitlase ja partneri Venemaaga suhete rikkumise liini. /.../ Kurss on selge. Kogu lootus on Prantsusmaa presidendil Emmanuel Macronil. Millegi heaga see ei lõpe. Nagu öeldakse, teie valik,“ lausus Kisseljov.