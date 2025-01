DELFI KIIEVIS | Ukraina julgeolekuanalüütik: Trumpi võimalik visiit Ukrainasse tooks kaasa riske, aga ka võimalusi

Viimased ööd on Ukrainas olnud rasked – riiki on tabanud rohkem kui sada droonirünnakut. „See on osa Venemaa totaalse sõja strateegiast,“ tõdes Ukraina julgeolekuanalüütik Mõkola Bielieskov. Ta selgitas, et erinevalt klassikalisest sõjast, kus sihtmärgid on valdavalt sõjalised, hõlmab totaalne sõda ka kriitilise taristu ja tsiviilelanikkonna ründamist.