Helsingi kohus lükkas tagasi Eagle S-i ankru aresti alt vabastamise taotluse

Ljungbergi arvates on see asi selge. Yle küsis Ljungbergilt, miks tema põhjendused kohtus ei mõjunud.

Ljungbergi sõnul esitas Soome keskkriminaalpolitsei ankru aresti tühistamisele vastuväiteks selle, et väljaspool Soomet toime pandud kahtlustatava kuriteo kohta, mis on toime pandud Soome vastu, kehtib Soome seadus.

Kuritegu loetakse toime panduks seal, kus kahtlustatav tegu on toime pandud ja kus on ilmnenud selle tagajärjed, on varem Ylele kommenteerinud ka kriminaalõiguse abiprofessor Tatu Hyttinen.

Soome keskkriminaalpolitsei on teatanud, et praegustel andmetel näib ankur kuuluvat Eagle S-ile. Keskkriminaalpolitsei kahtlustab, et selle ankruga lõhuti esimesel jõulupühal Soome ja Eesti vaheline elektrikaabel Estlink-2 ja kahjustati nelja andmesidekaablit. Ankur on jätnud mitmekümne kilomeetri pikkuse lohistamisjälje ja see leiti lohistamisjälje lõpu lähedalt.