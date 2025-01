KAART | USA säästab kiibimüügipiirangust vaid „lähemaid liitlasi“. Eesti nende hulka ei kuulu

USA valitsus teatas esmaspäeval, et kehtestab uued piirangud selliste kõrgtehnoloogiliste kiipide ekspordile, mida kasutatakse tehisintellekti ehk AI mudelite treenimiseks. USA selgitusel on karmimad meetmed vajalikud riigi julgeoleku tagamiseks, et Hiina ja teised rivaalid ei jõuaks AI-võidujooksus lääneriikidest ette. Uute reeglite järgi jaotatakse maailma riigid kolme kategooriasse, millest esimeses on USA koos 18 lähima liitlasega.