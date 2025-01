Särainimesed tõid Peipsiääre kaardile

2024. aastal toimus Peipsiääre vallas 28 eriilmelist Tartu 2024 sündmust, millest 7 kuulusid põhiprogrammi. Kuigi omakeskis nokitseda on tore, nõuab suuremate unistuste elluviimine ja laiemalt kaardile jõudmine rohkem ressursse ja tuge. Heaks näiteks on Valgusfestival Alatskivi Valgus, mis sai teoks just tänu Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projektitoetusele.