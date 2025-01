Slovakkia parlamendi aseesimees kohtus Moskvas Lavroviga. Varem süüdistas ta Poolat oma lennukile õhuruumi sulgemises

Danko väitis, et Poola sulges pühapäeval Slovakkia delegatsiooni jaoks Moskvasse lendamiseks oma õhuruumi.

Wroński ütles Poola Raadiole, et Poola ei keeldunud slovakkidele lennuluba andmast, vaid viimased saatsid ebatäielikud dokumendid. Kui neid paluti täiendada, teatasid slovakid, et muutsid lennu teekonda.

Poola-Slovakkia suhete kohta küsiti kommentaari Poola kaitseministrilt Władysław Kosiniak-Kamyszilt, kes ütles, et need on head.