Aigar Vals: Kullaaugu vaikust ja rahu peavad heliloojad suureks luksuseks

Annika Vihmann uuris Kullaaugu filmimuusika residentuuride loojalt ja eestvedajalt Aigar Valsilt, kes ja miks Kullaaugul käivad ning millist muusikat seal luuakse.

Mis koht on Kullaaugu ja mida kujutab endast filmimuusika residentuur?

Kullaaugu talu asub Põlvamaal Ahjal ja on minu ja mu venna Argo Valsi lapsepõlvekodu. Käisin ise mõned aastad tagasi residentuuris Viljandis, Pärimusmuusika Aidas, kus viibisin kuu aega. See oli esimene kord, kui sain nii pika perioodi vältel vaid oma loomingule keskenduda ja sealt kasvas soov ka teistele muusikutele sarnast väljundit pakkuda. Ühel hetkel võttis Argoga ühendust Evelyn Grzinich MoKSist (Mooste Külalisstuudio) ning andis ühe Šveitsi kunstniku kontakti, kel oli huvi tulla Eestisse residentuuri. See oli meie esimene kokkupuude võõrustajana ja nii kasvas välja mõte luua Kullaaugu talust Ahjal residentuuritalu.

Suurimaks tõukejõuks residentuuride käivitamisel oli Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024. Edukas kandideerimine nende põhiprogrammi ning nende rahastus andsid võimaluse eelmise aasta sügisest võõrustada kuut residenti.

Saan aru, et Ahjal on resideerunud juba nii mõnigi helilooja. Kes teie juures käinud on ja millist muusikat Ahjalt väljunud on?

Residendid on kõik olnud väga eriilmelised, nii ka loomingulised väljundid, mis residentuuriperioodil loodud on. Meie pilootprojektis oli möödunud sügisel Ardo Ran Varres animafilmiga Yummy (režissöör Martinus Klemet), mis on sai hiljuti oma esimese peapreemia Ungari suurimal animafestivalil Anilogue. Samal festivalil sai žürii eripreemia Miisufy, mille muusika autoriks olen mina, residentuuri eestvedaja, ning helikujunduse lõime kahasse Martin Kikasega Ö Stuudiost, kellega oleme omakorda katsetanud partnerlust meie residentuuriga. Seega on Kullaaugu filmimuusika residentuur enda olemasolu oma esimeste filmiprojektide näitel õigustanud.