Venemaal Saratovi oblastis kehtestati Ukraina droonirünnakute tõttu omavalitsuste vaheline eriolukord

„Viisime põlemiskohas Engelsis läbi operatiivstaabi istungi. Arutasime spetsialistidega praegust olukorda. Nad teevad kõik vajaliku. Langetati otsus kehtestada omavalitsuste vahelise taseme eriolukord. See on vajalik teenistuste operatiivseks koostööks ning kõigi jõudude ja vahendite konsolideerimiseks põlengu likvideerimiseks,“ teatas Bussargin.

Ukraina mehitamata süsteemide jõudude 14. üksik droonipolk teatas eile, et ründas koostöös kaitsejõudude teiste osadega Venemaal sõjaväelennuvälja Engels-2 infrastruktuuri.

„Mitmepäevane kompleksoperatsioon vaenlase strateegilise lennuväe võimaluste kahandamiseks on lõpule viidud. Teeme kõik võimaliku, et Engelsi tuletõrjebrigaadid, mis olid just kustutanud eelmise löögi leegid, ei jääks Venemaa üha raskema majandusliku olukorra tingimustes tööta,“ teatas polk.