Erakondade reitingud: Eesti 200 toetuse madalseis järjest süveneb

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on alates detsembri algusest püsinud pigem stabiilne. Teisel kohal oleva Reformierakonna toetus on natuke enam kui kuu aja jooksul langenud 2,6 protsendipunkti võrra ning kolmandal kohal oleva EKRE toetus on sama perioodi jooksul tõusnud 3,4 protsendipunkti võrra. Isamaa edu Reformierakonna ees on 9,5 protsendipunkti ning EKRE on Reformierakonnast 1,8 protsendipunkti kaugusel.