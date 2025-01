Saksamaa paremäärmuslik AfD jagas migrantidele lennupiletitena kujutatud lendlehti

„Oma kodumaal on ka tore,“ seisis lendlehtedel. Infolehtedele oli märgitud väljumispäev 23. veebruar, mis ühtib Saksamaa riiklike valimiste päevaga, vahendab Politico.

Politsei uurib juhtumit kui võimalikku vaenu õhutamist, vahendas avalik-õiguslik ringhääling SWR. Samuti märkis väljaanne, et lendlehti jagati linnaosades, kus on palju sisserändajaid. Partei eitas aga, et sihtmärgiks olid konkreetselt sisserändajate linnaosad.