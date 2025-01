Pentagoni juhiks valitud Pete Hegseth sattus ametisse kinnitamise kuulamisel kriitika alla

Hegseth on üks vastuolulisemaid tegelasi, kes on kunagi kaitseministrikohale kandideerinud. Mees on kritiseerinud mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasamise algatusi sõjaväes, vahendab Reuters.

„Härra Hegseth, ma ei usu, et te olete kvalifitseeritud, et vastata selle töö ülekaalukatele nõudmistele,“ ütles senati relvajõudude komitee juhtiv liige Jack Reed. Lisaks kritiseeris Reed FBI uurimist Hegsethi mineviku kohta, öeldes, et nad ei uurinud piisavalt mehe vastu esitatud süüdistusi.

Seadusandjatele muret tekitanud süüdistuste seas on 2017. aastal esitatud seksuaalse rünnaku süüdistus, mida Hegseth eitab. Samuti on teda süüdistatud liigses alkoholi tarbimises ja halvas finantsjuhtimises veteranide organisatsioonides.

Hegseth on lubanud, et hoidub ametikohta kinnitamise korral alkoholist ja ütles, et on teinud mõningaid finantsvigu, kuid eitab igasuguseid rikkumisi.

Enne ametisse nimetamist oli Hegseth kindlalt vastu naistele lahingurollides. Demokraat Kirsten Gillibrand kritiseeris mehe varasemaid väljaütlemisi naiste kohta USA sõjaväes. Ta märkis, et naised moodustavad 18 protsenti USA sõjaväest ja ütles, et Hegseth peab oma arusaama põhjalikult muutma.

Kui Hegsethilt küsiti tema märkuste kohta, viitas ta vajadusele kaotada kvoodid rindeülesannete täitmisel. Gillibrand vastas, et selliseid kvoote ei ole olemas.

Hiljem ütles Hegseth vabariiklasest senaatorile ja veteranile Joni Ernstile, et ta toetab naisi lahingurollides arvestades, et „standardid jäävad kõrgeks“.

Hoolimata Trumpi vabariiklaste tugevast toetusest võib Hegsethi kinnitamine ametikohale sõltuda tema esinemisest.

