Gröönimaa otsib tihedamaid sidemeid ja koostöövõimalusi USA-ga

„Me peame USA-ga äri tegema. Oleme alustanud dialoogi ja otsime koostöövõimalusi Trumpiga,“ ütles ta, lisades, et saarel on „kaevandamise osas uksed avatud“.

Trumpi asepresident JD Vance märkis nädalavahetusel Fox Newsile antud intervjuus, et USA-l on juba väed Gröönimaa loodeosas asuvas sõjaväebaasis.

Trump on väitnud, et soovis Gröönimaad osta juba oma esimesel ametiajal 2019. aastal. Gröönimaa ja Taani lükkasid toona tehtud pakkumise kiiresti tagasi, vahendab The Guardian.

Eelmisel nädalal Taanis käies ütles Egede, et Gröönimaa jätkab koostööd USA-ga, kuid rõhutas, et see toimub tema tingimustel. „Me ei taha olla taanlased. Me ei taha olla ameeriklased. Me tahame olla gröönlased,“ sõnas ta.