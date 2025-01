VIDEOD | Riigikogu komisjonid arutasid kriitilise taristu kaitset. Stoicescu: üks võimalus oleks merepiiri nihutamine

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200) ütles ühisistungi järel Delfile, et tal on hea meel tõdeda, et koos liitlastega on mindud sõnadelt tegudele. „Nähtavus, operatiivsus merel. NATO liikmesriikide mereväed tegutsevad, aga üksnes sellest kohalolekust ja valmisolekust reageerimiseks ei piisa, et vastaseid heidutada. Selleks peab ka konkreetselt kedagi vastutusele võtma, karistama, et nad kannaksid proportsionaalset, materiaalset vastutust tekitatud kahju eest.“