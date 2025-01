INTERVJUU | Võltskontod ja libareklaamid. Kuidas võidelda valimiste eel sotsiaalmeedias leviva propagandaga

Milline näeb poliitiline mõjutustegevus sotsiaalmeedias välja? Kuidas seda ära tunda?

See on miljoni dollari küsimus. Seda on väga mitmenäolist olnud. Piiritaguse mõjutustegevuse peamine eesmärk on destabiliseerida olukorda. Kui on sellist sisu, mis lõhestab ühiskonda. Ma ei mõtle siin avalikku debatti, mis on täiesti tervitatav, vaid sellist, mis edastab Kremli jutupunkte. Need on kindlasti esimesed punased lipukesed. Valimiste kontekstis ei pruugi niinimetatud Kremli jutupunktid olla need, mida kasutatakse. Pigem on oluline jälgida käitumismustreid: ammu loodud kontode aktiveerumist. Suunamudijatele mulje jätmine, et nad teevad lihtsalt valimisreklaami, et tulge valima. Kuigi tegelikult sisu on olnud see, et tulge valima ühte konkreetset kandidaati. Need on mustrid, mida valimiste kontekstis tasub kindlasti tähele panna. Ja milleks me Eestis igati valmistume enne sügisesi kohalike omavalitsuste valimisi.