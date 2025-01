Eestit väisab Maldiivide president Mohamed Muizzu

Vabariigi presidendi Alar Karise kutsel on 13.-16. jaanuarini Eestis ametlikul visiidil Maldiivi Vabariigi president dr Mohamed Muizzu. Visiidi käigus kohtub ta riigipea, Riigikogu esimehe ning valitsuse liikmetega, samuti kantsler Vsevioviga.

Kohtumisel president Muizzuga rõhutas kantsler Vseviov, et väikeriikide jaoks, nagu Eesti ja Maldiivid, on oluline seista koos rahvusvahelise õiguse põhimõtete, sealhulgas ÜRO põhikirja kaitsmise eest. „Olukord, kus üks julgeolekunõukogu alaline liige ründab oma naaberriiki ning julgustab teisi riike vaidlustama reeglitel põhinevat maailmakorda, on vastuvõetamatu,“ sõnas Vseviov.