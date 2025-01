„Kui rääkida sündmuste edasise arengu konkreetsetest perspektiividest, võttes arvesse Trumpi faktorit, siis me suhtume tema avaldustesse lugupidamisega. Ma arvan, et läbirääkimised Ukraina üle peaksid toimuma Venemaa ja USA vahel ilma teiste lääneriikide osavõtuta. Mingi Londoni ja Brüsseliga pole millestki rääkida,“ lausus Patrušev ajalehele Komsomolskaja Pravda, vahendab Interfax.

„Näiteks EL-i juhtkonnal ei ole juba ammu õigust rääkida paljude liikmete nimel nagu Ungari, Slovakkia, Austria, Rumeenia ja mõned teised Euroopa riigid, mis on huvitatud stabiilsusest Euroopas ja mis on võtnud Venemaa suhtes kaalutletud positsiooni,“ ütles Patrušev.

Patruševi sõnul jääb Venemaa seisukoht Ukraina kohta muutumatuks: „Meie jaoks on tähtis, et sõjalise erioperatsiooni ülesanded lahendataks. Need on teada ega ole muutunud.“

„Samuti on tähtis, et maailmas tunnustataks, et Vene Föderatsiooni koosseisu on läinud DNR, LNR, Zaporižžja ja Hersoni oblast, Krimmi vabariik ja Sevastopol, mis on vastavalt konstitutsioonile meie riigi lahutamatud osad,“ teatas Patrušev.