Soome president Stubb võttis Läänemere NATO kohtumise kokku kümne punktiga

„ Esimene punkt on, et kohtumine oli edukas,“ ütles Stubb pressikonverentsil, vahendab Iltalehti.

Teine punkt on, et „vastame ka tulevikus jõuliselt, kui meie kriitiline infrastruktuur Läänemerel ohus on“, teatas Stubb.

Seitsmes punkt on, et Läänemere riigid panevad kokku juriidilise töögrupi, mis hakkab uurima rahvusvahelise mereõiguse ja vastumeetmete omavahel kokkusobitamist.

„Minu kümnes ja viimane punkt on, et see on Läänemere liitlaste kohtumine, aga väga varsti räägime liitlastele sellest kohtumisest ja meie järeldustest,“ ütles Stubb.