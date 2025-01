Väidetavalt tiirutab Venemaa varilaevastiku alus Norra-Poola gaasitoru juures

Poola välisministeeriumi pressiesindaja Paweł Wroński ütles aga Poola Raadiole, et neil sellise intsidendi kohta informatsiooni ei ole.

Poola torujuhtmeoperaator Gaz-System teatas, et gaasitoru töötab tavapäraselt ilma häireteta.

Soome president Alexander Stubb sõnas koos Eesti peaminister Kristen Michali ja NATO peasekretär Mark Ruttega antud pressikonverentsil, et on olukorrast teadlik. Pressikonverents on järelvaadatav siin.