Tartumaal eksis mees sohu ning vajus vööni vette, ta toimetati alajahtununa haiglasse

„Mees andis endast veidi enne südaööd teda, et on tee kaotanud ja ei leia enam väljapääsu metsast. Lisaks teavitas mees telefonikõnes, et oli sihti otsides soisel alal vette kukkunud ning on nabani külmunud,“ kirjutas Lõuna prefektuur oma Facebookis.