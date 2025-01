Praktilist konteineritest ladu vajavad nii firmad kui ka eraisikud

Eestis napib panipaiku

Hiljutised uuringud näitavad, et ligi 30 protsenti eestlastest seisab kodus silmitsi ruumipuudusega. Olgu tegemist hooajaliste esemete, mööbli või muu varaga, inimesed otsivad praktilisi viise oma asjade ladustamiseks. Laias laastus võiks laoteenust vajada üle 400 000 inimese.

Konteinerlao loomine on lihtne ega nõua suuri kulutusi

Üks iseseisva ladustamise äri alustamise kõige atraktiivsemaid külgi on selle lihtsus. Siin on kõik, mida vajad:

Infrastruktuur . Investeeri aia, valgustuse ja turvakaamerate paigaldamisse, et tagada hoiul olevate esemete turvalisus.

Ladustamiskonteinerid . Osta kvaliteetsed merekonteinerid – vastupidavad, ilmastikukindlad ja turvalised. Konteinerid on kohandatavad, lisada saab funktsioone, nagu elektritoide, valgustus, ventilatsioon ja riiulid.

Potentsiaalne tulu

Conway Container Solutions

Lao rajamine merekonteineritest on kasumlik ja praktiline lahendus nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. See võimaldab lahendada ladustamisruumi puuduse probleemi, tagada kaupade usaldusväärse hoiustamise ja vähendada logistikakulusid. Conway Container Solutions on valmis aitama selle projekti elluviimisel.