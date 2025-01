DELFI HELSINGIS | Video ja blogi: NATO toob Läänemerele laevad, mereväe ja liitlased. Stubb: peame olema alati üks samm ees

Kristen Michal võõrustas täna koos Soome presidendi Alexander Stubbiga Helsingis NATO Läänemere-äärsete riikide liidrite kõrget kohtumist. Kõrgetasemeline kokkusaamine on ajendatud detsembris toimunud Eesti-Soome elektriühenduse Estlink 2 rikkest, mille põhjustas tõenäoliselt Cooki saarte lipu all sõitev tanker Eagle S.

Michal kinnitas, et hoolimata hiljutistest intsidentidest jätkab Eesti plaanipäraselt lahtiühendamist Venemaa elektrivõrgust ning liitumist Lääne-Euroopa süsteemiga veebruari alguses. Tema sõnul on Eestil valmisolek mitme tasandi varuplaanideks.

Rutte teatas, et NATO suurendab oma kohalolekut Läänemerel, sealhulgas droonide ja patrullide kasutamist. Kuigi kõiki sabotaaže ei saa vältida, annavad riikidevahelised koostööd ja mitmed taristud suurema turvalisuse.

Pressikonverentsil teatati, et Läänemere riigid koostavad memorandumi kriitilise taristu kaitseks ning ekspertrühm uurib mereõiguse tõlgendusi, et tugevdada reageerimisvõimet ohtudele.

Kohtumise sõnum oli selge: valmisolek ja tihe koostöö on võtmetähtsusega, et vastata Venemaa jätkuvatele hübriidrünnakutele.

Tulemuste ootus

Teema tundjad nendivad, et enne seda, kui Venemaa varilaevastikku pole kontrolli alla saadud, ei kao Läänemerel Venemaalt tulenev hübriidrünnakute oht. Seega võib riigijuhtide kohtumisel tulla jutuks ka see, mida teha, et Kremli tegevust merel koomale tõmmata. Näiteks võidakse kaaluda uusi sanktsioone või soovitust Venemaa naftamüügile seatud hinnalage veel kord alandada.