Ajaleht: Valge Maja hoiatas Putinit, Venemaa hübriidsõda ähvardas viia lennukatastroofini

The New York Times kirjutab, et USA ja Euroopa riigid jõudsid kiiresti järeldusele, et sabotaaži taga on Venemaa. Augustis jõudsid Valgesse Majja aga salajased luureandmed, mis muutsid sealsed ametnikud veelgi ärevamaks, sest viitasid Moskva palju suuremale plaanile: viia Ukraina sõda Ameerika rannikule.