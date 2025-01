„Elame väga põneval ja lootusrikkal ajal.“ Martin Helme ja Helle-Moonika Helme väisavad Trumpi häärberit

„Elame väga põneval ja lootusrikkal ajal. See liberaalide läbustamine, mida me kogu läänemaailmas ja eriti Eestis oleme olnud sunnitud viimastel aastatel taluma, on lõppemas. Need muutused on nähtavad ja tuntavad juba praegu ning jõuavad vääramatult ka Eestisse. Ja Eestis on ainult üks erakond, kes loomupäraselt mõistab trumpismi ning omab häid suhteid tema toetajaskonna ning USA konservatiividega. Selle konservatiivse võrgustiku tugevdamine ning uuendamine ja Eesti huvide edendamine kujunenud uues olukorras on väga oluline,“ sõnas Martin Helme.