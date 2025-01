FOTOD | Hoonete katustele kogunenud lumi ja jää on sulailma tõttu muutunud jalakäijatele ohtlikuks

Viimastel päevadel on tekkinud nii mõnegi hoone katusele ohtlikult suuri lumehunnikuid ja jääpurikaid. Fotodel võib näha olukorda Tartus.

„Lumekoormuse hindamisel tuleb silmas pidada, et seisnud ning märgunud lume kaal on tunduvalt suurem värske lumekihi kaalust. Arvestama peab ka hoonete projekteerimisel ette nähtud võimalikke lisakoormusi. Üleliigne lumi tuleb katustelt eemaldada ja paralleelselt jälgida, et see ei tekita ajutist lisakoormust. Näiteks ajal, mil enne lume alla viskamist kogutakse lumi kokku ühte katuse serva,“ märkis TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Marten Leiten.

Tartu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialisti Sille Võsaste sõnul hoolitseb Tartu linnale kuuluvate hoonete eest linnavarade osakond. Eramajade puhul vastutavad selle eest majaomanikud ise. „Ohtlikest lumehunnikutest katustel võib teavitada Tartu linna infotelefonil 1789 ja järelevalveosakond teeb nende majade üle järelevalvet. Kuivõrd see probleem on hetkel tekkinud väga lühikese aja jooksul, siis võib eeldada, et majaomanikud on olukorrast teadlikud ja tegelevad sellega esimesel võimalusel,“ sõnas ta.

TTJA paneb südamele, et katuseräästad peavad olema ohutud igal ajahetkel. Ehitise omaniku kohustus on jälgida lumeperioodil katusele kogunevat lume ja jää seisukorda, kohustuste eiramine on rahaliselt karistatav. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib rakendada sunniraha, mille ülemmäär on füüsilisele isikule 6400 ja juriidilisele isikule 450 000 eurot. Varalise kahju tekkimisel vastutab omanik tsiviilkorras, teisele inimesele tervisekahjustuse põhjustamisel võib järgneda omaniku vastutus karistusseadustiku alusel.

Eesti Kindlustusseltside Liidu kahjuennetuse valdkonna juhi Ülli Reimetsa sõnul on kõige sagedasemad juhtumid, kus katuselt alla libisev jää või lumi kahjustab vihmaveesüsteemi, tuulekasti või fassaadi.

Liigne lumekoormus ohustab eriti teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid) ning vanemaid amortiseerunud ehitisi. Lisaks tuleb vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt lumesulamise vee ärajuhtimist.

