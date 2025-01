Rootsi kuningas julgeolekuolukorrast: nüüd on asi tõsine

Kuningas istus konverentsil esireas ja talle anti maailmast sünge pilt, vahendab Aftonbladet.

Peaminister Ulf Kristersson ütles eile, et Rootsis ei valitsuse rahu, ning sõjalise luure- ja julgeolekuteenistuse (MUST) juht ütles, et Rootsi on Venemaa hübriidrünnakute sihtmärk, vahendab Aftonbladet.

„On selge, et me peame olema tähelepanelikud. On ju fakt, et asi on tõsine,“ ütles kuningas Aftonbladetile.

„Seega peame me võtma kõiki selliseid olukordi suurima tõsidusega. Seetõttu me koguneme ja seetõttu on see konverents igal aastal kasvanud. On palju organisatsioone, mis tahavad osaleda ja rohkem teada saada ja oma oskustega panustada. See on kogu ühiskonna laiune. See on kokkutulemise tugevus,“ ütles kuningas.

Kuninga sõnul on sõnum lavalt muutunud nüüd otsekohesemaks.

„Ma arvan, et räägitakse palju rohkem selget juttu, hoopis teistmoodi kui mõned aastad tagasi. Sest nüüd on asi tõsine. Siis tuleb avalikkust teavitada. Ollakse uudishimulikud ja tahetakse rohkem teada. Mida rohkem teatakse, seda rahulikumad ja kindlamad endas ja ümbruses ollakse. See on hoopis teine tõsidus, kui oli varem,“ lausus kuningas.

Aftonbladet küsis, millise sõnumi saadab kuningas muretsevatele rootslastele kodudes ja kuidas nad peaksid oma valmisoleku eest hoolitsema.

„Tuleb alati igas suhtes mõelda oma olukorrale ja oma kodule ja perekonnale. Aga see on midagi suuremat. Ja nagu ma ütlesin varem, kui ennast ette valmistada, muututakse rahulikumaks ja kindlamaks, et suudetakse perekonnaliikmeid, sõpru ja tuttavaid aidata. Kui on olemas oskused ja ollakse endas kindlad, suudetakse ka teisi informeerida. Ja sellega tekitatakse suurem kindlus ja tugevus,“ vastas kuningas.

