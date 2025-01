Politsei otsib Viljandimaal kadunud 14-aastast Jani

Perekodu personali sõnul pidanuks Jan 12. jaanuaril naasma Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe keskusesse, kuid sinna poiss ei läinud. Ta lahkus teadmata suunas Viljandi vallas asuvast perekodust 11. jaanuaril ning tänaseni on tema asukoht teadmata.

Jan on 180 cm pikk, tugevama kehaehitusega ning tal on heledad juuksed. Kodust lahkudes oli tal seljas must jope, valge dressipluus, jalas heledad teksad ja pruunid poolsaapad.