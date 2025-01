VIDEO | Politseinikud ajasid Noblessneris taga põgenema pääsenud jõuluehet

Postituses on kirjeldatud, kuidas politsei sai pühapäeva esimestel tundidel teate, et tugeva tormituule tõttu on Noblessneri jõulukuuselt plehku pannud suur punane jõuluehe. Selleks, et suur ja tugev õhku täis pall ohtlikke olukordi ei tekitataks, hoidis pealtnägija palli kuni politsei saabumiseni kinni.