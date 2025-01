Soome esitas kuriteokahtlustuse üheksandale Eagle S-i meeskonnaliikmele

Kõigile tankeri Eagle S kahtluse all olevatele meeskonnaliikmetele on määratud reisikeeld, vahendab Yle Uutiset.

Soome keskkriminaalpolitsei kahtlustab, et esimesel jõulupühal lõhuti tankeri Eagle S ankruga Soome ja Eesti vaheline elektrikaabel ning kahjustati nelja andmesidekaablit.

Juurdluse üldjuht Risto Lohi ütles, et laeval toimuvad endiselt ülekuulamised ja uurimistoimingud.

Laeval on kokku 24 meeskonnaliiget.

Eelmisel nädalal leiti Soome lahe põhjast ankur, mis on kahtlustuste järgi kaablite lõhkumisega seotud. Lohi sõnul näib ankur praeguste andmete järgi kuuluvat Eagle S-ile.

Lohi ütles, et politsei on saanud eeluurimise käigus sündmuste kulust suhteliselt hea pildi, aga võimalikku tahtlikkuse küsimust on liiga vara kommenteerida.