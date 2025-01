Narva elanikud on saanud sadadesse eurodesse ulatuvaid küttearveid. Katri Raik: paljud hoidsid talvel aknaid lahti, nüüd tuleb ümber harjuda

Teema on saanud ühismeedias palju kõlapinda. Näiteks on kirjutatud ühele küttearvete teemalisele postitusele Facebooki grupis „Minu Narva“ üle 500 kommentaari.

„Tere õhtust kõigile! Öelge palun, kas Narvas on kõigil selline detsembrikuu küttearve? Mul on kahetoaline Hruštšovi-aegne korter, ainuüksi küte maksis 101 eurot. Olen lihtsalt šokis! Kuidas peaksid elama pensionärid, kellel on väike pension, või lastega pere, kelle sissetulek on väike?“ uuris postitaja.