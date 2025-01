Kultuurivaldkonna esindajaid kutsutakse osalema Lõuna-Eesti kultuurielu suuruuringus

„Kutsun kõiki kultuurivaldkonnas tegutsejaid osalema Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurivaldkonna põhjalikus uuringus, mis aitab paremini mõista meie kultuurielu praegust olukorda ning kavandada tulevikuplaane,“ ütles Tartu linnapea Urmas Klaas. „Teie arvamus on hindamatu väärtusega, sest just teie olete need, kes kultuurielu igapäevaselt loovad ja sellest osa saavad.“

„Pärast kultuuripealinna aastat on see ideaalne hetk, et hinnata meie kultuurimaastiku olukorda, vaadata tagasi toimunule ja seada sihte tulevikuks,“ lisas SA Tartu 2024 juht Kuldar Leis. „Hästi oluline on, et kõik Lõuna-Eesti kultuuritegijad uuringus osaleks, sest just nii saab iga omavalitsus ülevaate enda kohta ning hea võimaluse teistega võrdlemiseks.“