VIDEO | Los Angelese tulekahjudes hukkunute arv on kasvanud 24-ni. Oodata on taas ohtlikku tuult

Los Angelese piirkonna maastikupõlengutes hukkunute arv on kasvanud 24-ni ja ilmateenistus hoiatas taas ohtliku ilma eest: ees seisval nädalal puhub tugev tuul. Vähemalt 16 inimest on kadunud ja võimude sõnul on oodata kadunute arvu kasvu.