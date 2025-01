Väljaandes Le Dauphiné Libéré juhtunut kajastanud ajakirjanik Garis Gentet sõnas, et Prantsusmaa Alpides asuv Val d’Isère’i kuurort on omasuguste seas väga tuntud. „Igal aastal tulevad paljud inimesed üle maailma siia suusatama ja sõidetakse ka väljaspool radu,“ märkis ta ja selgitas, et koht, kus õnnetus juhtus, ongi just populaarne nn off-road-suusatamiseks.