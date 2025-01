Zelenskõi teatas, et pakkus abi Transnistriale ja Slovakkiale. Üks ei reageeri ja teine keeldus kõrgilt

Zelenskõi lisas, et energiaressursside puudumise ja inimeste kannatusteni Transnistrias on viinud Moskva teadlik tegevus. Zelenskõi sõnul püüab Venemaa nii mõjutada Moldovas enne valimisi ühiskonna meeleolusid.

„Ukraina võib aidata kivisöega. Praegu ei näe me aga nende vastureaktsiooni, kes tegelikkuses olukorda Dnestri vasakkaldal kontrollivad. Kui nad mängivad Venemaaga kokku, on see üks asi, hoopis teine asi on see, kui nad tahavad tõesti Transnistria inimesi aidata. Meie poolt on valmisolek olemas,“ ütles Zelenskõi.