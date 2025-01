Prantsusmaa suusakuurordis hukkus laviini tõttu kaks eestlasest suusatajat

„Prantsusmaal Alpides hukkunud kaks inimest on Eesti kodanikud ja välisministeerium on kontaktis nende lähedastega. Prantsusmaa mägipäästeteenistus teavitas välisministeeriumit juhtunust õnnetuse päeval,“ ütles asutuse esindaja täna hommikul Delfile. „Välisministeerium on teadlik ainult hukkunutest, ülejäänud grupi liikmete osas pole välisministeeriumit teavitatud. Grupi liikmed ise pole abi saamiseks välisministeeriumi poole pöördunud.“