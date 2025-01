Jaan Toots ei usu, et Katri Raik pikalt linnapeaks jääb. „Ma juba kuulsin, et hääled ei pea“

See, et Narvas 28. detsembril võim vahetus, tekitas Tootsis hämmeldust. „Jah, ma polnud selleks see päev valmis. Ma pole sellist poliitikat seni kogenud,“ tõdes ta intervjuud andes. See aga ei tähenda, et ta kõrvetada saanuna Narvast eemale kavatseks hoida: Katri Raigi jalgealune olevat kuum ja kes teab, mis juba järgmisel volikogu istungil toimuda võib, märkis troonilt tõugatud Toots, kes poliitikas endale kibestumist ei luba. Narva on ta valmis naasma sellest hoolimata, et ta sealseid volikogulasi teps mitte ei mõista. „Mul jäi palju asju pooleli,“ sõnas Toots, kes oli muude toimetuste hulgas ka oma vast valminud korteris Narva jõe kaldal köögi ehitamiseks mõõdudki võtta jõudnud.