Leht: Šveits on valmis hakkama Trumpi ja Putini kohtumise võõrustajaks

Välisministeeriumi esindaja ütles väljaandele Le Temps, et pärast 2024. aasta juunis Bürgenstocki rahutippkohtumist on Šveits kinnitanud nii Ukrainale, Venemaale kui USA-le oma valmisolekut toetada kõiki rahu saavutamiseks suunatud diplomaatilisi jõupingutusi.

Trump ütles neljapäeval enne kohtumist vabariiklaste kuberneridega Mar-a-Lagos, et ettevalmistused tema ja Putini kohtumise korraldamiseks juba käivad. „Ta tahab kohtuda ja me tegeleme selle planeerimisega,“ ütles Trump. „Me räägime president Putiniga ja räägime Venemaa esindajatega, Zelenskõi ja Ukraina esindajatega. Me peame selle veresauna lõpetama.“