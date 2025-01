VIDEO | California põlengus on hukkunud 16 inimest ja hävinud üle 12 300 maja. Katastroof kestab

Päästetöötajad on teinud põlengutega võitlemises edusamme, ent kaks suuremat tulekahjuala jätkavad endiselt laienemist. Laupäeva hommikuks oli Palisadesi piirkonna tulekahjust kontrolli all 11% ja Eatoni omast 15%, kuna väiksemad Lidia, Kennethi ja Hursti põlengud olid täielikult või valdavas osas kontrolli alla saadud.

Hävinud on üle 12 300 elumaja ja muu hoone. Kahjustada on saanud Pacific Palisadesi luksusrajoon ning Altadena ja Malibu piirkond. Föderaalvalitsuse teatel on katastroofiameti FEMA poole abi saamiseks pöördunud üle 16 000 katastroofist mõjutatud inimese. Los Angelese maakonna politseijõudude teatel oli laupäevaks rüüstamise ja teiste kuritegude eest vahistatud 22 inimest.