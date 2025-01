Venemaal Engelsi õhubaasi juures möllab viiendat päeva „kontrollitud tulekahju“

Viis päeva kestnud põlengu pindala ja suitsumass on võimude kinnitusel vähelemas ning kuberneri sõnul näitavad viimased uuringud, et kahjulike ainete kontsentratsioon ei kujuta inimtervisele ohtu.

„Kontrollitud kütuse põletamise protsess jätkub,“ teatas kuberner. „Spetsialistid võtavad ööpäevaringselt kõik vajalikud meetmed selle kõrvaldamiseks.“ Kaks päeva varem märkis kuberner, et põleng kestab spetsialistide sõnul veel umbes kaks päeva.

Võimude sõnul kukkusid tööstusrajatisele „droonitükid,“ mis said pihta eduka õhutõrje käigus. Põlengu ohjeldamisel on hukkunud kaks eriolukordade ministeeriumi töötajat ning üks vigasaanu on stabiilses seisundis haiglas.'