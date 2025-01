Meedia: Myanmari hunta korraldas Ramree saarele õhurünnaku, hukkus vähemalt 40 inimest

Arakani armee pressiesindaja Khaing Thukha ütles Associated Pressile, et pommitamises sai surma 40 tsiviilisikut ja vigastada veel üle 20 inimese.

„Kõik hukkunud olid tsiviilisikud. Surnute ja vigastatute hulgas on naisi ja lapsi,“ ütles pressiesindaja. Ta lisas, et õhurünnakust alguse saanud tulekahju levis läbi küla, hävitades rohkem kui 500 maja.

Meediaväljaannetel ei ole olnud võimalik sõltumatult olukorda külas kontrollida, kuna piirkonnas on puudulik juurdepääs internetile ja mobiilsideteenustele.

Myanmari on haaranud kodusõda pärast seda, kui sõjavägi kukutas 2021. aasta veebruaris riigipöördega Aung San Suu Kyi valitud valitsuse.

Arakani armee on autonoomiat taotlev Rakhine’i etnilise vähemuse liikumise koolitatud ja relvastatud sõjaline tiib. Sõjaväeline valitsus on viimase kolme aasta jooksul suurendanud õhurünnakuid relvastatud demokraatiat pooldavate rühmituste vastu, kes on aastakümneid võidelnud suurema autonoomia eest.