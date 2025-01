Zelenskõi teatel võttis Ukraina Kurski oblastis vangi kaks Põhja-Korea sõdurit

„See ülesanne ei olnud lihtne,“ ütles Zelenskõi sotsiaalmeedias, vahendab Kyiv Independent. Ta lisas, et tavaliselt teevad Venemaa ja teised Põhja-Korea sõjaväelased kõik endast oleneva, et ei säiliks tõendeid Põhja-Korea osalemisest sõjas Ukraina vastu.

Zelenskõi sõnul said kaks haavatud sõdurit vajalikku arstiabi ja on Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) vahi all Kiievis. President tunnustas Ukraina sõjaväelaseid Põhja-Korea sõdurite vangistamise eest.