VIDEO | „Temaga oli alati väga huvitav vestelda.“ Villu Reiljan kohtus Rüütliga regulaarselt ka viimastel aastatel

Hiljem puututi kokku poliitmaastikul. Võib suisa öelda, et Rahvaliidu esimehena oli Reiljan arhitektiks, et Rüütlist sai ikkagi president. Vestlusest jäi kõlama, et Reiljanil on kahju, et Rüütlit ei valitud uuesti riigipeaks 2006. aastal. Samas märkis ta, et Rüütel ise oli mehine mees, kes elas sellised kibedad momendid üle. „Tema raudset närvi annab imetleda.“