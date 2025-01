VIDEO | Ansip Rüütli märgilisest panusest: ta veenis eesti rahvast Euroopa Liiduga liituma

Rüütli suureks panuseks peab ta seda, et too veenis eesti rahvast Euroopa Liiduga liituma. Ansipi sõnutsi jagunes avalik arvamus pooleks. Osa inimesi arvas, et pole vaja nõukogude liidust lahti saanuna teise liitu ronida. Teised aga leidsid, et ilma liitumata kuidagi ei saa. „Rüütel kallutas eesti rahva enamuse hääletama Euroopa Liidu poolt.“