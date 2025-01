Slovakkias puhkesid protestid Fico Moskva-meelse hoiaku pärast

„Slovakkia on Euroopa, me ei ole Venemaa,“ ütles üks korraldajatest rahvahulgale, kes lehvitas Slovakkia ja ELi lippe. Korraldajate hinnangul ilmus protestile umbes 15 000 inimest.

Slovakkia on vaielnud Ukrainaga seoses otsusega peatada Venemaa gaasi transiit läbi Ukraina territooriumi alates käesoleva aasta algusest.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi keeldus lepingu pikendamisest. Samuti on EL kinnitanud, et lepingu pikendamine ei ole vajalik, kuna seni Venemaa gaasi saanud riikidel on juurdepääs alternatiivsetele tarnetele.