VIDEO | Tiit Vähi: Arnold Rüütel oli väga väärikas. Ta armastas eesti rahvast

„Rõhutaksin, et Rüütel oli väga väärikas. Mõned presidendid mängivad presidendi rolli, aga ta tegelikult oli president,“ arutles Vähi. Ta lisas, et Rüütel armastas eesti rahvast.

„Ta oli ka väga pragmaatiline. Tegi seda, mis sai vastavas ametis teha. Ta oli alati eestimeelne ja võitles eesti rahva eest.“ On tema tegemisi piisavalt hinnatud? „Suuri tegijaid hinnatakse mitte eluajal, vaid pärast nende lahkumist. Ma arvan, et praegu need ärasaatmisüritused ja intervjuud tõstavad Rüütlit väga esile kui riigimeest ja tegijat. Tänu kellele me saime Eesti vabaks.“