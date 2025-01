Lõuna-Korea alla kukkunud lennuki mustad kastid lõpetasid enne õnnetust salvestamise

Ministeeriumi teatel analüüsiti algselt helisalvestit Lõuna-Koreas ja kui leiti, et andmed puuduvad, saadeti see USA riikliku transpordiohutuse ameti laboratooriumi, vahendab Reuters.

Lõuna-Korea uurijad on varem öelnud, et lennuandmete ja piloodikabiini helisalvestid on võtmetähtsusega lennuõnnetuse põhjuse väljaselgitamisel. Uurimise käigus kasutatakse ka teisi olemasolevaid andmeid.