VIDEO | President Karis: Arnold Rüütel oli Eesti riigi taaselustaja ja tasakaalustaja, üks olulisemaid

Inimene on segu juurtest ja ümbritsevast. Mõtte peab elule andma meist igaüks ise. Ja kui see teekond on teiste inimestega jagatud, kui see teisi puudutab, neile korda läheb, siis öeldakse – see oli tähenduslik elu. Selline elu jätab jälje, see elab meis ja meie mälestustes edasi.