Los Angelese maastikutulekahjude ohvrite arv tõusis, piirkonnas kehtestati tervisehädaolukord

Los Angelese tuletõrjeüksused on teatanud edusammudest võitluses tulekahjude vastu, vahendab CNN. Piirkonnas kehtib endiselt punane hoiatus, kuid tuletõrjujad loodavad, et öösel tuuled nõrgenevad, mis võimaldaks neil saavutada edu suuremate tulekahjude ohjeldamisega. California tuletõrjeamet hoiatas, et nädalavahetusel peaksid tuuled siiski taas tugevnema.

Viimased ajakohastatud andmed tulekahjude kohta:

Palisadesi tulekahju: 8740 hektarit, 8% ulatuses ohjeldatud

Eatoni tulekahju: 5713 hektarit, 3% ulatuses ohjeldatud

Kennethi tulekahju: 426 hektarit, 50% ulatuses ohjeldatud

Hursti tulekahju: 312 hektarit, 70% ulatuses ohjeldatud

Lidia tulekahju: 145 hektarit, 98% ulatuses ohjeldatud

Archeri tulekahju: pea 8 hektarit, 0% ulatuses ohjeldatud

Ainuüksi Palisadesi ja Eatoni tulekahjudes on hävinud hinnanguliselt 10 000 hoonet. Täpne arv selgub hiljem, kui inspektorid on kahju saanud hooned kohapeal kokku lugenud.

Tulekahjudega seotud surmajuhtumite arv on tõusnud 11-ni, teatas Los Angelese maakonna meditsiiniekspertiis. Ameti andmetest selgus, et Palisadesi tulekahjus on hukkunud viis ohvrit ja Eatoni tulekahjus on hukkunud kuus ohvrit.

Ametivõimud on märkinud, et nad ei suuda määrata täpset surmade arvu enne, kui nad ei saa ohutult minna linnaosadesse, kus on katkenud elektriliinid, gaasilekked ja muud ohud.

Los Angelese ametivõimud on kuulutanud kogu maakonnas välja kohaliku tervisehädaolukorra, kuna tuhk ja suits on halvendanud piirkonna õhukvaliteeti, vahendab BBC.

Elanikel soovitati viibida siseruumides, hoida aknad ja uksed suletud, kasutada õhuringluse ja õhu filtreerimiseks konditsioneere ning kanda õues viibides maske.

