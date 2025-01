VIDEOKÜSITLUS | Rüütlit tuldi mälestama Toompeale. Osaline: teda kiputi alahindama

„Ma ei tea mitte ühtegi sellist asja, mis ta oleks valesti teinud,“ märkis üks naine. „Eelkõige ongi tema pärand see, et meil on Eesti vabariik. Sinimustvalge Toompeal,“ arvas teine.

Üks meesterahvas nentis, et Rüütlit on põhjuseta alahinnatud, st tema mineviku taak. „Ta on Eesti vabariigi jaoks teinud väga palju,“ toonitas ta.

Kes temaga vähegi kokku puutunud, peavad Rüütlit sõbralikuks ja soojaks inimene.

Oma lapselapsega kohale tulnud naine rääkis, et temagi abikaasa on pärit Laimjala kandist, kust ka Rüütel. Neil on seal suvekodu ja Rüütliga puututi aastate jooksul korduvalt kokku. Lapselaps omakorda rääkis, et tema suhtles Rüütliga, kui tähistati Balti keti 30. aastapäeva. „Saime koos pilti teha. Väga meeldiv inimene.“

Pikemalt videoloos.

