VIDEO | Peeter Tammearu luges Toompeal katkendeid Rüütli viimasest kõnest presidendina riigikogu ees

„Ametisse astumise kõnes tõin esile mitmeid rahvuslikke ja üldinimlikke väärtusi, mida sain kaasa oma isakodust ning õppisin hindama oma rahva keskel elades. Vabariigi presidendina kaitsesin neid, samuti Eesti vabariigi põhiseaduse preambulas esile toodud väärtusi, mis olid aluseks meie rahva ja riigi kestmisele minevikus ja on ka tulevikus. Seega ületavad need väärtused presidentide ametiaegade kestvuse ja neist tulenevad ka meie ühiskonna pikaajalised eesmärgid.

Nimetaksin vaid kolme tähtsamat: eeskätt eesti rahva ja keele kultuuri kestmist. Kindlasti tuleb teha pidevat ja tähtajatut tööd selle nimel, et eestlasi sünniks rohkem ning nad tahaksid ja ka saaksid elada õnneliku rahvana edukas riigis, suhelda oma emakeeles ja edasi kanda oma rahva traditsioone ja väärtusi. Sama oluliseks eesmärgiks pidasin ametisse astudes ja pean ka nüüd sotsiaalset turvalisust, mis hõlmab nii tööhõivet ja sotsiaalkaitset, vaesuse ja tõrjutuse vähendamist kui ka võimalust olla terve ja saada haridust. Kolmas suur siht puudutas ühiskonna enda sidususe suurendamist, olgu siis vertikaalselt võimustruktuuri järgides või horisontaalselt kõiki Eesti piirkondi ja maanurki hõlmates. Selle eesmärgil kutsusime ellu ühiskondliku leppe protsessi. Olen toonud esile vajadust tugevdada koostöö ja ühisvastutuse vaimu. Seda tahan meile kõigile soovida ka edaspidiseks.

Samuti kasutan veelkord võimalust, et väljendada sügavat tänutunnet eesti rahvale kõigi tema saavutuste eest. See on rahvas, kes oma põhiväärtuste toel elas üle riigikaotuse aastad, kes kandis üleminekuaja raskused ning kes soovib ka tänases maailmas edukas olla. Minu austus ja armastus kuulub sellele rahvale. Tänan teid ja õnne teile kõigile.“