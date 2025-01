Gröönimaa peaminister: me ei taha olla ameeriklased

„Me ei taha olla taanlased. Me ei taha olla ameeriklased. Me tahame olla gröönlased,“ ütles Egede täna ajakirjanikele pärast pikka kohtumist Taani juhtidega Kopenhaagenis, vahendab Politico.

Küsimusele, kas Egede on rääkinud USA valitud presidendiga, vastas ta eitavalt, kuid lisas, et Gröönimaa on valmis temaga rääkima.

„Meid ühendab rohkemgi, kuid soov olla oma maja peremees on arusaadav kõigile maailmas,“ sõnas ta. „Kui mul on vaja rääkida mõne teise riigi juhiga, pean ma olema koos Taani suursaadikuga. Just selliste asjadega soovime, et meil oleks oma hääl.“